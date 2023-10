Présentation par M Martial DELEBARRE de son ouvrage » construction de la position allemande Fromelles Aubers 1914-1915″ Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 17 décembre 2022, Fromelles.

Présentation par M Martial DELEBARRE de son ouvrage » construction de la position allemande Fromelles Aubers 1914-1915″ Samedi 17 décembre 2022, 14h00 Musée de la Bataille de Fromelles entrée libre; l’ouvrage est proposé en vente par l’association à 18 €

‘’En position devant Illies 1916’’ vient de paraitre.

Monsieur Martial Delebarre sera présent pour présenter cet ouvrage : ‘’Le sous-lieutenant de réserve Kurt Zehmisch du régiment saxon 134, arrive avec son unité et la première compagnie qu’il dirige sur le front de Neuve-Chapelle pour une période de repos entre deux tours sur le front de la Somme où la bataille engagée par les Alliés franco-britannique depuis le 1er juillet 1916 bat son plein…’’.

51 pages, prix de vente: 18€

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00 – 2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T14:00:00+01:00 – 2022-12-17T16:00:00+01:00

grande guerre première guerre mondiale

Martial DELEBARRE