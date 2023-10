Un après-midi à Fromelles dans le cadre des Flandroyantes Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 8 octobre 2022, Fromelles.

Un après-midi à Fromelles dans le cadre des Flandroyantes Samedi 8 octobre 2022, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles gratuit, sur réservation (conseillée)

Dès 14h30 | MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES

profitez de la buvette de l’association des parents d’élèves de l’école des Cobbers

15h :The Forgotten room

Lecture musicale

16h : – balade découverte de la biodiversité de l’Abbiette

organisée par l’Office de tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, Rex Tourisme

– atelier d’arts plastiques

par l’école des Cobbers

16h45 : Envoyez les violons !

Concert

17h15 : The Forgotten room

Lecture musicale

Spectacle, balade, atelier, concert :

Gratuit, sans réservation – dans la limite des places disponibles

Lecture musicale | à partir de 12 ans | 45min

The Forgotten Room (La pièce oubliée)

Aude Denis / Cie Par Dessus Bord

Aude Denis vous propose une lecture musicale pour parcourir autrement le Musée de la bataille de Fromelles.

Helen et Alice se rencontrent en 1919 à la gare de Fremantle en Australie occidentale. Elles ont en commun un soldat disparu à la guerre à l’autre bout du monde et le besoin de préserver le souvenir. Un récit au son du violon alto pour partir à la rencontre de ces centaines de femmes qui se sont unies pour ne pas oublier.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:30:00+02:00 – 2022-10-08T18:00:00+02:00

2022-10-08T14:30:00+02:00 – 2022-10-08T18:00:00+02:00

spectacle grande guerre

VIVAT