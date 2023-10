[JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE] Conférence Conflits contemporains: les méthodes d’identification des portés disparus Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 19 juin 2022, Fromelles.

Le processus de recherche et d’identification des portés disparus, civils ou militaires, d’un conflit peut nécessiter le recours aux disciplines de l’archéologie. Des disparus de Fromelles à ceux de Boutcha, quelles sont les méthodes utilisées pour leur redonner leur identité ?

par Marie Iché-Antier, médiatrice scientifique au Musée et diplômée en anthropologie biologique

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-bataille.fromelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T17:00:00+02:00 – 2022-06-19T18:00:00+02:00

MBF/CWGC