Atelier Poppy à l’occasion de l’ANZAC Day Mercredi 20 avril 2022, 14h30, 15h45 Musée de la Bataille de Fromelles 2.50 €. Réservation conseillée

Le 25 avril, les Australiens et les Néo-Zélandais célèbrent l’ANZAC Day, une occasion pour rendre hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale mais aussi durant d’autres conflits. Lors d’un atelier de 45 minutes, les enfants découvrent le sens des fleurs du Souvenir, ce qu’elles commémorent. Ils découvriront en particulier le Poppy (coquelicot) qui est la fleur du Souvenir du Commonwealth. Leur Poppy aura la couleur de leur choix après avoir découvert quel sens elles donnent au Poppy et ceux qu’elles commémorent.

À partir de 6 ans.

Réservation conseillée

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-bataille-fromelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00+02:00 – 2022-04-20T15:15:00+02:00

2022-04-20T15:45:00+02:00 – 2022-04-20T16:30:00+02:00

MBF