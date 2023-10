Les rencontres impromptues Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 19 mai 2021, Fromelles.

Les rencontres impromptues 19 mai – 4 septembre 2021 Musée de la Bataille de Fromelles

Dès notre réouverture et tout au long de cet été, un(e) médiateur(ice) ira à la rencontre, de manière impromptue, des visiteurs, qu’ils soient seuls, en groupe préconstitués ou en famille pour leur faire découvrir le musée sur un thème particulier : les témoignages des soldats, l’histoire de la Bataille de Fromelles, les fouilles réalisées sur place…

Ces rencontres impromptues de 10-15 minutes sont gratuites, et proposées entre 14h et 16h lors des jours d’ouverture du musée.

Basée sur la spontanéité, cette animation ne nécessite aucune réservation.

Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place, le musée peut annuler cette animation si certains jours les circonstances sanitaires ne sont pas réunies.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

