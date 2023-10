Visite guidée de l’exposition permanente Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 19 juillet 2020, Fromelles.

Visite guidée de l’exposition permanente Dimanche 19 juillet 2020, 14h00, 15h30 Musée de la Bataille de Fromelles Tarif plein : 6,50€ ; Tarif réduit : 4,00€ ; Gratuité. Sur justificati

A l’occasion du 104e anniversaire de la bataille de Fromelles, nous vous proposons une visite guidée gratuite, sous réserve de l’achat d’une entrée au musée et dans la limite des places disponibles.

Sur inscription.

Dans le respect des conditions sanitaires, la jauge est limitée à 9 personnes (plus la médiatrice). Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 59 61 15 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musee-bataille-fromelles.fr »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-19T14:00:00+02:00 – 2020-07-19T15:00:00+02:00

2020-07-19T15:30:00+02:00 – 2020-07-19T16:30:00+02:00

visite guidée fromelles

ASD / Musée de la Bataille de Fromelles