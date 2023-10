Opération découverte Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, 4 novembre 2019, Fromelles.

Opération découverte 4 novembre – 13 décembre 2019 Musée de la Bataille de Fromelles Sur réservation

Du 04 novembre au 13 décembre 2019, la Métropol Européenne de Lille offre une visite guidée gratuite aux élèves métropolitains de cycle 3.

En compagnie d’un médiateur culturel du musée, les écoles des communes de la Métropole pourront faire bénéficier les élèves de CM1 et de CM2, d’une visite d’une heure et demie à travers l’exposition permanente et dans le cimetière militaire proche de Pheasant Wood .

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 https://www.musee-bataille-fromelles.fr https://www.facebook.com/Fromelles1916/;https://www.instagram.com/fromelles1916/;https://twitter.com/Fromelles1916 [{« type »: « email », « value »: « mediation@musee-bataille-fromelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 59 61 15 14 »}] Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-04T09:00:00+01:00 – 2019-11-04T17:30:00+01:00

2019-12-13T09:00:00+01:00 – 2019-12-13T17:30:00+01:00

opération découverte scolaire

Musée de la Bataille de Fromelles