Nuit des bibliothèques – « De l'Australie à Fromelles » Samedi 12 octobre 2019, 17h15 Musée de la Bataille de Fromelles

En partenariat avec la Médiathèque de Fromelles, dans le cadre de la nuit des Bibliothèques, le médiateur du Musée de la Bataille de Fromelles vous propose de découvrir les stèles de certains soldats pour parler du voyage de plusieurs mois qu’ils ont effectué pour venir en France et sur le front des Weppes, ou encore de parler du voyage que leurs familles font encore aujourd’hui pour honorer leur Mémoire. Ils sont venus des antipodes de la France ; leurs familles viennent leur rendre hommage de l’autre bout du monde, laissez-nous vous raconter leurs histoires…

Pendant ce temps, les plus petits pourront profiter d’un atelier lecture au sein du Musée de la Bataille de Fromelles, pour parler de ce pays fascinant qu’est l’Australie.

