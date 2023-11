Exposition : Les 77 ans du journal de Tintin Musée de la bande dessinée Angoulême, 12 décembre 2023, Angoulême.

En 2023, ce journal de légende fête ses 77 ans. Pendant plus de quarante ans, jusqu’en 1988, le journal de Tintin est bien celui de « tous les jeunes, de 7 à 77 ans ». La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image le met donc à l’honneur !.

In 2023, this legendary newspaper celebrates its 77th anniversary. For over forty years, until 1988, Tintin was the newspaper of « all young people, from 7 to 77 ». The Cité internationale de la bande dessinée et de l’image puts it in the spotlight!

En 2023, este legendario periódico celebra su 77 aniversario. Durante más de cuarenta años, hasta 1988, Tintín fue el periódico de « todos los jóvenes, de 7 a 77 años ». Por eso, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image lo pone de actualidad

Im Jahr 2023 wird diese legendäre Zeitung 77 Jahre alt. Über vierzig Jahre lang, bis 1988, war die Zeitung von Tim und Struppi die Zeitung « aller jungen Leute von 7 bis 77 Jahren ». Die Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Internationale Stadt der Comics und Bilder) ehrt sie daher!

