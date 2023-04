Visite du musée de la 2ème Guerre mondiale Roger Bellon Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon, 16 septembre 2023, Conlie.

Visite du musée de la 2ème Guerre mondiale Roger Bellon 16 et 17 septembre Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon Tarif unique : 1€ (gratuit – 12 ans)

Réparties sur 450 m² d’exposition chronologiquement organisés, plus de 2 000 pièces authentiques, militaires et civiles – dont une centaine de mannequins en tenues ou uniformes et une cinquantaine d’œuvres sur bois sculptées par Roger Bellon – vous feront retrouver ou découvrir les acteurs, célèbres et anonymes, ainsi que les évènements de la 2ème Guerre mondiale, de juin 1940 à la libération des prisonniers et camps de concentration. L’un des plus anciens musées français consacré à ce conflit et qui porte inscrit en lui non seulement le nom mais également l’histoire singulière de son créateur. Le musée Roger Bellon en images…

Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240 Conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire 02 43 29 39 49 http://www.conlie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

