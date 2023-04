Visite de l’exposition temporaire « Surveillance » en présence de l’artiste Nicolas d’Olce Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal Guéthary Catégories d’Évènement: Guéthary

Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’exposition temporaire « Surveillance » en présence de l’artiste Nicolas d’Olce Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal, 13 mai 2023, Guéthary. Visite de l’exposition temporaire « Surveillance » en présence de l’artiste Nicolas d’Olce Samedi 13 mai, 20h00 Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal L’artiste plasticien Nicolas d’Olce sera présent pendant l’ouverture de la nuit des musées, de 20h à 23h, entrée libre. Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal 165 avenue du Général de Gaulle 4210 Guéthary Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05.59.54.86.37 http://www.musee-de-guethary.fr Le musée de Guéthary fut créé dans les années cinquante au rez-de-chaussée d’une superbe maison néo-basque du début du XXe siècle, la Villa Saraleguinéa, pour accueillir la donation du sculpteur Georges-Clément de Swiecinski. Cette demeure se dresse au cœur d’un magnifique parc aménagé qui accueille des sculptures de nombreux artistes. Se garer en bas du parc ou dans les rues autour du musée, pas d’accès direct au musée en voiture (accès réservé aux personnes à mobilité réduite) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Suliane Valadé

