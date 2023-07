Visite Nocturne de la Porte Saint Michel Musée de Guérande – Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Visite Nocturne de la Porte Saint Michel Musée de Guérande – Porte Saint-Michel Guérande, 10 août 2023, Guérande. Visite Nocturne de la Porte Saint Michel Jeudi 10 août, 20h30 Musée de Guérande – Porte Saint-Michel sur réservation, 6€ adultes, 4€ enfants de 13-17ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Plongez dans l’histoire à la rencontre de personnages haut en couleur, tout droit sortis d’une époque révolue ! Suivez nos guides-comédiens au travers cette visite théâtralisée, ponctuée de surprises et de rencontres inattendues pour toute la famille. Un moment privilégié et unique pour explorer le monument. Réservation obligatoire au 02 28 55 05 05 ou par mail porte.saintmichel@ville-guerande.fr

6 € Adulte, 3€ enfant de 6-18ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Musée de Guérande – Porte Saint-Michel 1, rue saint Michel Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}] [{« link »: « mailto:porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

