Découverte artistique au musée : visites guidées et exploration 16 et 17 septembre Musée de Gajac Gratuit. Entrée libre.

Plongez dans l’art des XIXe et XXe siècles en explorant les collections permanentes du musée de Gajac. De l’art figuratif à l’art abstrait en passant par l’art graphique, découvrez un panorama captivant de différentes périodes artistiques. Ne manquez pas non plus l’exposition temporaire « Jean-Pierre Rives – Oxydation 2023 », qui offre une immersion dans l’univers artistique unique de cet artiste.

En complément, partez à la découverte d’un parcours de sculptures monumentales intitulé « Rives, d’une rive à l’autre » dans le centre-ville, qui vient compléter l’exposition.

À 14h30, une visite guidée vous emmènera à la découverte des collections permanentes, tandis qu’à 16h30, une autre visite guidée vous permettra d’explorer l’exposition temporaire. Profitez de ces visites guidées pour approfondir votre compréhension de ces œuvres d’art exceptionnelles.

Musée de Gajac 2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Virebeau Nord Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 40 48 00 Le musée de Gajac présente des collections de peinture et de sculpture des XIXe, XXe et XXIe siècles (œuvres d’Hippolyte Flandrin, Maurice Réalier-Dumas, Subira Puig, May Zao, Vera Pagava…).

