Mozart s’invite chez vous Musée de Flandre (cour) Cassel Catégories d’Évènement: Cassel

Nord Mozart s’invite chez vous Musée de Flandre (cour) Cassel, 17 septembre 2023, Cassel. Mozart s’invite chez vous Dimanche 17 septembre, 15h30 Musée de Flandre (cour) gratuit Musée de Flandre (cour) 26 Grand Place 590 Cassel Cassel 59670 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cassel, Nord Autres Lieu Musée de Flandre (cour) Adresse 26 Grand Place 590 Cassel Ville Cassel Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée de Flandre (cour) Cassel

Musée de Flandre (cour) Cassel Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassel/