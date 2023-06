Visite guidée : à la découverte des jardins du château Musée de Dieppe Dieppe, 3 juin 2023, Dieppe.

À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS DU CHÂTEAU

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, le Musée de Dieppe propose des visites guidées explorant l’histoire des abords

du château. Sous les pelouses, découvrez les jardins historiques !

⌚️ Durée : 1 h 30. 2 départs : 14h et 16h

Nombre de places limité.

Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

Tarifs

tarif plein : 7€

tarif réduit : 4€

– 25 ans, étudiants, carte Ambassadeur (réduction pour l’invité) personnes en situation de handicap et membres des sociétés d’histoire locale de Dieppe

gratuité : -12 ans

demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minimas, sociaux, accompagnateurs d’une personne handicapée, titulaires de cartes professionnelles

Musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200, Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie 0235066199 https://www.dieppe.fr/mini-sites/musee-de-dieppe https://www.facebook.com/museededieppe/about/?ref=page_internal;https://www.instagram.com/museededieppe/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] Grimpez sur la falaise et franchissez les portes du château; le Musée de Dieppe y est installé depuis 1923. Ivoires sculptés, peintures impressionnistes, maquettes de bateaux, … Découvrez l’histoire de la ville à travers ses œuvres et ses objets. Amateurs de points de vue ? Profitez des terrasses offrant une vision panoramique de la cité dieppoise et de la mer. à pied, parking gratuit boulevard de la mer, place de stationnement sur site réservée aux visiteurs en situation de handicap

© Muriel Vestu, Musée de Dieppe, 2022