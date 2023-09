[Atelier] Diorama Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 2 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A l’aide de colle, de ciseaux et d’imagination, créez avec l’artiste Muxx, le château de vos rêves en décor miniature à l’aide de dessins et d’images imprimées.

Réservation obligatoire.

Accompagnement obligatoire par un adulte pour les moins de 12 ans.

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



With the help of glue, scissors and your imagination, create the castle of your dreams in miniature decor, using drawings and printed images.

Reservations required.

Under 12s must be accompanied by an adult

Utilizando pegamento, tijeras y tu imaginación, trabaja con el artista Muxx para crear el castillo de tus sueños en miniatura utilizando dibujos e imágenes impresas.

Imprescindible reservar.

Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

Mithilfe von Klebstoff, Schere und Fantasie kannst du mit dem Künstler Muxx aus Zeichnungen und gedruckten Bildern dein Traumschloss als Miniaturkulisse erschaffen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

