[Exposition] Château-Musée 100 ans en commun Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 2 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-02 14:00:00

fin : 2023-12-31 17:00:00

100 ans de musée et 7 siècles de forteresse : rétrospective sur un destin partagé

Il y a cent ans, en 1923, les destins du château-fort et du Musée de Dieppe se rejoignent pour ne faire plus qu’un. Le site associant un monument historique et un musée, l’exposition se penche sur les différentes facettes de son identité.

Forteresse royale, prison révolutionnaire, site militaire et musée à partir de 1923, le château-musée de Dieppe propose une large rétrospective de son histoire riche et tumultueuse.

Une réflexion engagée et forte entre le passé et le devenir de notre patrimoine commun..

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie