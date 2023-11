[Braderie de la boutique et des Amys du Vieux Dieppe] Musée de Dieppe – Château Dieppe, 26 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La boutique du Musée soldera ouvrages, cartes, affiches, objets dérivés lors de la traditionnelle Braderie de fin d’année, organisée par l’association des Amys du Vieux Dieppe, Amis du musée. Faites le plein d’articles en rapport avec l’histoire de la ville !.

Vendredi 2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

Musée de Dieppe – Château

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Museum store will be selling off books, maps, posters and related items at the traditional end-of-year Braderie, organized by the Amys du Vieux Dieppe association, Friends of the Museum. Stock up on items related to the town’s history!

La tienda del Museo pone a la venta libros, mapas, carteles y artículos relacionados en la tradicional Braderie de fin de año, organizada por la asociación Amys du Vieux Dieppe, Amigos del Museo. Abastézcase de artículos relacionados con la historia de la ciudad

Der Museumsshop verkauft Bücher, Karten, Poster und verwandte Gegenstände während des traditionellen Ausverkaufs zum Jahresende, der von der Vereinigung Amys du Vieux Dieppe, Amis du musée, organisiert wird. Decken Sie sich mit Artikeln ein, die mit der Geschichte der Stadt zu tun haben!

