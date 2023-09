[Atelier] Collages Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 25 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Revisitez avec l’artiste Muxx, les cent ans du Château-Musée en créant un collage créatif à partir d’images du château et des œuvres qui y sont présentées.

Réservation obligatoire.

Accompagnement obligatoire par un adulte pour les moins de 12 ans.

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . .

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Revisit the Château-Musée?s centenary with artist Muxx, creating a creative collage from images of the château and the works on display.

Reservations required.

Under 12s must be accompanied by an adult

Reviva el centenario del Château-Musée con el artista Muxx creando un collage creativo a partir de imágenes del castillo y de las obras expuestas.

Imprescindible reservar.

Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto

Erstellen Sie mit dem Künstler Muxx eine kreative Collage aus Bildern des Schlosses und der dort ausgestellten Kunstwerke und lassen Sie die 100 Jahre des Schlossmuseums Revue passieren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche