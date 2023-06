[Animations] La fête au Château Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 6 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

En 1923, le musée de Dieppe s’installe dans le château de la ville, en faisant un lieu public, ouvert à tous. Célébrez avec nous ce centenaire à travers un événement convivial pour petits et grands !

Au programme ? DJ set en plein air. Une petite soif ou une petite faim ? Un stand de crêpes et de boissons sont à votre disposition. Envie de refaire sa garde-robe ? Craquez pour le vide dressing de l’association Mosaïque. D’humeur joueuse ? Un plateau de tech ball et de nombreux jeux d’extérieurs vous attendent !

Organisé par le Musée de Dieppe, King Sonorisations, Mosaïque, Le Drakkar..

2023-08-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-06 17:00:00. .

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche