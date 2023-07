[Atelier famille] Château fort ! Musée de Dieppe (Château) Dieppe, 21 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Découvrez en famille l’architecture du château et son histoire avant de bâtir votre propre forteresse ! Une expérimentation à plusieurs mains des techniques de maçonnerie médiévale.

Remarque : L’atelier invite à la découverte de techniques anciennes mais ne permet pas de construction pérenne. Vous pourrez immortaliser votre château à l’aide de photos.

Réservation obligatoire..

2023-07-21 14:30:00 fin : 2023-07-21 . .

Musée de Dieppe (Château) Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Discover the castle’s architecture and history with your family before building your own fortress! A hands-on experience of medieval masonry techniques.

Note: This workshop invites you to discover ancient techniques, but does not allow for permanent construction. You can immortalize your castle with photos.

Reservations required.

Descubra en familia la arquitectura y la historia del castillo antes de construir su propia fortaleza Una experiencia práctica de las técnicas de albañilería medievales.

Nota: Este taller le invita a descubrir técnicas antiguas, pero no le permite construir una estructura permanente. Puede hacer fotos para inmortalizar su castillo.

Imprescindible reservar.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Architektur der Burg und ihre Geschichte, bevor Sie Ihre eigene Festung bauen! Ein mehrhändiges Experiment mit mittelalterlichen Maurertechniken.

Hinweis: Der Workshop lädt zur Entdeckung alter Techniken ein, ermöglicht aber keinen dauerhaften Bau. Sie können Ihre Burg mithilfe von Fotos verewigen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche