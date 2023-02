Le Chansonnier de Bayeux / Concert-rencontre-projection / Alla francesca Musée de Cluny, 21 avril 2023, Paris.

Concert en journée plein tarif : 10 € Concert en journée tarif réduit : 8 €

Duo Brigitte Lesne / Pierre Boragno

Musée de Cluny 6 place Paul Painlevé, 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

Du chant mais aussi des flûtes, des cornemuses, des percussions, une harpe “gothique”, une “chifonie”, un “courtaud”… pour ressusciter des chansonnettes extraites d’un manuscrit d’air à la mode collectés pour un prince, peut-être en 1521 (il y a juste cinq siècles) et réapparues en… 1821 (il y a juste deux siècles) !

Chansons d’amour et de jalousies, chansons à boire, chansons guerrières ou politiques : on se trouve là aux débuts d’une certaine “chanson française”, qui donnera aussi naissance au vaudeville et sera prétexte à de nombreuses compositions savantes et improvisation à partir de thèmes mélodiques alors très connus.

La proposition a une dimension très visuelle (artistes multi instrumentistes jouant d’objets rares voire inattendus) et fait alterner la musique avec des prises de parole qui racontent les textes, contextes et instruments.

La prestation peut se conclure par un temps d’échange informel avec le public, toujours curieux de ces répertoires.

CD paru en 2021 : “Le Chansonnier de Bayeux”

(French Songs from the Early Renaissance, sous le label Paraty)



