Un autre regard sur les œuvres d’art médiévales : le lancement de l’encyclopédie en ligne OMCI Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Un autre regard sur les œuvres d’art médiévales : le lancement de l’encyclopédie en ligne OMCI Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame, 15 juin 2023, Paris. Un autre regard sur les œuvres d’art médiévales : le lancement de l’encyclopédie en ligne OMCI Jeudi 15 juin, 19h00 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Le programme de recherche de l’INHA sur l’Ontologie du christianisme médiéval en images est arrivé à son terme. Avec ses centaines d’entrées et analyses iconographiques au prisme des grands concepts du christianisme, il constitue un nouveau modèle de classement et de compréhension des œuvres religieuses, et il s’organise à la façon d’une encyclopédie médiévale qui se serait enrichie des possibilités offertes par le numérique. La table ronde, au musée de Cluny, présentera le site web de l’OMCI. Intervenantes et intervenants

Mathieu Beaud (université de Lille), Sébastien Biay (université d’Amiens), Sabine Maffre (BnF), Isabelle Marchesin (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA) Programme de recherche

« Ontologie du christianisme médiéval » (domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle) Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame 28 rue sommerard Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00 Plaque de l’adoration des mages, Abbatiale de Grandmont, 4e quart du XIIe siècle, Musée de Cluny, inv CI.956b

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Adresse 28 rue sommerard Ville Paris Lieu Ville Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Paris

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un autre regard sur les œuvres d’art médiévales : le lancement de l’encyclopédie en ligne OMCI Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame 2023-06-15 was last modified: by Un autre regard sur les œuvres d’art médiévales : le lancement de l’encyclopédie en ligne OMCI Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, salle Notre-Dame 15 juin 2023 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris salle Notre-Dame Paris

Paris