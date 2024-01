Formation relais « Quel luxe ! » Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Paris, mardi 11 juin 2024.

Formation relais « Quel luxe ! » Présentation du musée à travers le prisme du luxe et des techniques d’artisanat médiévales Mardi 11 juin, 11h00 Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Réservation obligatoire et visite gratuite

Début : 2024-06-11T11:00:00+02:00 – 2024-06-11T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-11T11:00:00+02:00 – 2024-06-11T13:00:00+02:00

Après un temps d’échange et de présentation de l’offre culturelle du musée à destination des publics du champ social, nous découvrirons les collections à travers le prisme du luxe comme marqueur social et visuel. Des vêtements aux loisirs en passant par l’orfèvrerie et la commande, cette visite permet de comprendre comment le luxe se manifeste au Moyen Âge.

Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge 28 rue Sommerard 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laura.lopez-bruguera@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153737827 »}]

