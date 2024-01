Visite guidée « La Dame à la licorne et les chefs d’œuvres du musée » Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Paris, jeudi 23 mai 2024.

Visite guidée « La Dame à la licorne et les chefs d’œuvres du musée » Visite découverte du musée de Cluny Jeudi 23 mai, 11h00 Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Réservation obligatoire, visite gratuite

Début : 2024-05-23T11:00:00+02:00 – 2024-05-23T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T11:00:00+02:00 – 2024-05-23T13:00:00+02:00

Nous commencerons par un petit moment d’échange et de présentation de l’offre du musée. Ensuite une de nos conférencières de la Réunion des musées nationaux, vous présentera les chefs d’oeuvres du musée et notre célèbre Dame. Vous pourrez découvrir ces joyaux de l’art, datant du 5e au 16e siècle, qui constituent une des plus riches collections européennes: orfèvrerie, vitraux, sculptures, broderies…Tout un panorama de l’art médiéval sera à votre portée.

Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge 28 rue Sommerard 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laura.lopez-bruguera@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153737827 »}]

