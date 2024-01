Formation relais « l’Autre et l’ailleurs » Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Paris, vendredi 1 mars 2024.

Formation relais « l’Autre et l’ailleurs » Présentation du musée à travers le prisme des influences culturelles et artistiques qui ont façonné nos collections Vendredi 1 mars, 13h30 Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Réservation obligatoire et visite gratuite

Après un temps d’échange et de présentation de l’offre culturelle du musée à destination des publics du champ social, nous découvrirons les collections à travers le prisme des influences culturelles et artistiques (Rome, Byzance et pays de l’Islam) qui ont façonné l’iconographie et la fabrication de l’art au Moyen Âge (circulation des matériaux et motifs, culte des reliques, croisades et vie quotidienne…).

Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge 28 rue Sommerard 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laura.lopez-bruguera@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153737827 »}]

