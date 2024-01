Visite des tapisseries « La Dame à la licorne » avec les tablettes numériques Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Paris, vendredi 9 février 2024.

Visite des tapisseries « La Dame à la licorne » avec les tablettes numériques Visite de découverte des tapisseries de « La dame à licorne » à partir des tablettes numériques, outil pensé pour les jeunes 12-15 ans Vendredi 9 février, 14h00 Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T14:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:30:00+01:00

Après un échange qui nous aidera à vous connaître, nous vous amenerons à la salle où se trouve la dame la plus connue du musée de Cluny. Nous ferons une briève présentation de la tapisserie et de l’outil, et vous pourrez ensuite découvrir par vous même les secrets qui cache la tapisserie de la Dame à la licorne. Cette présentation vous donnera la possiblité de utiliser la tablette en autonomie avec vos groupes.

Musée de Cluny- Musée national du Moyen Âge 28 rue Sommerard 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laura.lopez-bruguera@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 73 78 27 »}]

Tablettes jeunes 12-15 ans