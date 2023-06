OuVERTures/ Baroque Nomade/ O pretiosum Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge Paris, 17 août 2023, Paris.

OuVERTures/ Baroque Nomade/ O pretiosum Jeudi 17 août, 18h45, 19h30, 20h15 Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge Entrée libre

Concert de musique baroque sacrée, en plusieurs sets de 20 minutes. Chant, flûte, viole de gambe, luth. Compositeurs du 17e siècle, Monteverdi, Charpentier, Caioni, Capricornus…

Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 73 78 16 http://www.musee-moyenage.fr https://www.twitter.com/museecluny [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-moyenage.fr »}] Pousser la porte du Musée de Cluny, c’est d’abord entrer dans un lieu exceptionnel qui réunit au cœur de Paris deux édifices prestigieux : les thermes gallo-romains de Lutèce, construits à la fin du Ier siècle, et l’hôtel des Abbés de Cluny édifié à la fin du XVe siècle. C’est aussi accéder à un ensemble majeur d’œuvres issues d’une vaste aire géographique s’étendant du bassin méditerranéen à la Scandinavie et aux îles britanniques. Colorées, diverses, parfois étranges, les collections comprennent peintures, sculptures, tapisseries, vitraux, pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire et offrent un riche panorama de l’histoire de l’art. « La Dame à la licorne », tapisserie à l’histoire romanesque mille fois célébrée, les sculptures de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, les vitraux de la Sainte-Chapelle ou encore « La Rose et l’Autel d’or de Bâle » sont quelques-uns des chefs-d’œuvre qui y sont conservés. La vie du Musée de Cluny est rythmée par de très nombreux événements et activités: expositions temporaires, conférences, lectures, concerts de musique médiévale, visites et ateliers… Ces rencontres sont l’occasion d’ouvrir le musée à un public toujours plus important, pour que chacun trouve dans le Moyen Âge les origines du monde contemporain. Depuis sa création par l’État en 1844, l’établissement poursuit par ailleurs une politique active d’acquisition et de modernisation de ses espaces. M10 Cluny-La Sorbonne, Odéon M4 Saint-Michel, Odéon RER B Cluny-La Sorbonne RER C Saint-Michel Bus 21, 27, 38, 63, 85, 86, 87 Vélib’: 20 rue du Sommerard, 5 rue de La Sorbonne, 42 rue Saint-Jacques, 6 rue Pierre-Sarrazin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T18:45:00+02:00 – 2023-08-17T19:05:00+02:00

2023-08-17T20:15:00+02:00 – 2023-08-17T20:40:00+02:00

©lebaroquenomade