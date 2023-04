Parenthèses musicales au musée de Cluny Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, 13 mai 2023, Paris.

Parenthèses musicales au musée de Cluny Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge entrée libre

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de Cluny propose aux visiteurs de profiter de parenthèses musicales au coeur des collections ainsi que dans la cour de l’hôtel médiéval.

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 6 place Paul-Painlevé, 75005 Paris, Paris, Île-de-France, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© musée de Cluny – Heidinger Jean-Marie