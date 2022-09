UNE SALLE OÙ SE RAFRAÎCHIR Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris Catégorie d’évènement: Paris

UNE SALLE OÙ SE RAFRAÎCHIR Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, 8 octobre 2022, Paris. UNE SALLE OÙ SE RAFRAÎCHIR 8 et 9 octobre Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge

Sur réservation 17€ – 7€

Une performance de Gaëlle Bourges avec Agnès Butet, Alice Roland et Stéphane Monteiro au Musée de Cluny Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 rue du Sommerard Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France Il y a une vingtaine d’années, Gaëlle Bourges a passé de longs moments dans la salle de la « La Dame à la licorne » parce que la salle était climatisée et que cet été-là, la chaleur parisienne était intenable – elle vivait dans un studio dont l’unique fenêtre donnait sur une rue piétonne bondée, à quelques pas du Musée de Cluny.

C’est cette expérience de « contemplation rafraîchissante » qu’elle aimerait proposer aux visiteur.se.s, en compagnie de deux des performeuses d’A mon seul désir – le lion (Agnès Butet) et la licorne (Alice Roland) – accompagnée d’un récit murmuré au creux de l’oreille grâce à un audioguide qui fera aussi de la musique. De Gaëlle Bourges

Avec Gaëlle Bourges, Agnès Butet, et Alice Roland

Création sonore Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK Production association Os

Administration & production Camille Balaudé Coproduction

Le Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge Avec le soutien de la DRAC Île-de-France/Ministère de la Culture et de la Communication, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:15:00+02:00

2022-10-09T18:30:00+02:00 ©Thomas Greil

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge Adresse 28 rue du Sommerard Paris 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge Paris Departement Paris

Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

UNE SALLE OÙ SE RAFRAÎCHIR Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 2022-10-08 was last modified: by UNE SALLE OÙ SE RAFRAÎCHIR Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 8 octobre 2022 Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge Paris Paris

Paris Paris