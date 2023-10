Cet évènement est passé Visite guidée à la lueur des lampes torches Musée de Charroux et de son canton Charroux Catégories d’Évènement: Allier

Visite guidée à la lueur des lampes torches Samedi 13 mai, 20h30 Musée de Charroux et de son canton Visite guidée du musée de Charroux et de son canton à la lueur des lampes de poche Musée de Charroux et de son canton 5 rue de la Poulaillerie, Charroux, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes A la fois chronologique et thématique, le musée présente aujourd'hui par le biais de cheminées, sculptures, meubles, outils, documents d'archives, photographies etc. l'histoire de la ville de Charroux depuis ses origines gallo-romaines en passant par le moyen-âge, la Renaissance, l'époque de la Révolution française, le XIXeme siècle et la première partie du XXème siècle.

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

Charroux, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

