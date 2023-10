Cet évènement est passé l’agriculture d’antan MUSEE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

l'agriculture d'antan

Vendredi 6 octobre, 08h00

MUSEE DE CERDAGNE

Installé dans une très belle ferme du 18ème siècle, le Musée de Cerdagne donne à voir une bâtisse au style architectural particulièrement représentatif des grandes exploitations agricoles locales; 12 salles d'exposition permettent de découvrir l'histoire du territoire montagnard et transfrontalier qu'est la Cerdagne.

SAINTE LEOCADIE
Sainte-Léocadie 66800
Pyrénées-Orientales
Occitanie

2023-10-06T08:00:00+02:00 – 2023-10-06T14:00:00+02:00

Catégories d'Évènement:
Pyrénées-Orientales, Sainte-Léocadie

Lieu
MUSEE DE CERDAGNE

Adresse
SAINTE LEOCADIE

Ville
Sainte-Léocadie

Departement
Pyrénées-Orientales

