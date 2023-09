Musiques vertes et école buissonnière Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie, 16 septembre 2023, Sainte-Léocadie.

Tour à tour musicien, humoriste, souvent un peu pitre et magicien, parfois poète et tendre, toujours décalé, Jean-Yves Bardoul redonne de la valeur aux petites choses. Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bison, une carotte ou une cocotte minute, quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il saura les faire vibrer, jouer et chanter…

Des démonstrations/ateliers vous attendent tout au long de la journée et un moment conté vers 17h le samedi.

Musée de Cerdagne Avenue Cal Mateu, 66800 Sainte-Léocadie Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 04 08 05 http://www.pyrenees-cerdagne.com http://www.facebook.com/museedecerdagne Un musée au cœur d'une ancienne ferme de plus de 300 ans.

Lieu incontournable, le musée de Cerdagne vous accueille dans une ancienne ferme traditionnelle cerdane. Au fil de votre visite, vous découvrirez un domaine imposant, ses cours, ses balcons et ses anciens bâtiments agricoles abritant de nombreuses expositions.

Au sud de la maison principale, le jardin potager saura ravir vos sens. Grâce à son parcours sonore, il mêle harmonieusement les savoir-faire traditionnels à des pratiques plus contemporaines.

Les visites accompagnées proposées tout au long de l’année sont l’occasion de découvrir les détails insoupçonnés de ce domaine, comme une peinture murale datant du XVIIIe siècle, ou bien encore des « espanta bruixes », masques en terre cuite aux vertus protectrices… Le musée est ouvert toute l’année ! D’octobre à avril : du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Mai, juin et septembre : du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Juillet et août : tous les jours, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30. Pour les groupes adultes et enfants (minimum 15 pers.) : Toute l’année, sur réservation ! Tarifs Plein : 6€ / Réduit et groupes : 5€ / Enfant 7/10 ans : 3€ /Jeune 11/18 ans : 4€ / Pass Culture : 4,50€/ Gratuité : enfants de moins de 7 ans (hors ateliers).

©rené malgorn