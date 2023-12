Marché de Noël à Cal Mateu Musée de Cerdagne Cal Mateu Sainte-Léocadie Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Marché de Noël à Cal Mateu Dimanche 17 décembre, 10h00 Musée de Cerdagne Cal Mateu Le Musée de Cerdagne ouvre ses portes au marché de Noël et accueille artisans et producteurs locaux. Pour trouver ses cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à venir nous rendre visite !

Restauration La Popotte sur place

Restauration La Popotte sur place Musée de Cerdagne Cal Mateu Rue cal Mateu, Sainte-Léocadie Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468040805 http://www.pyrenees-cerdagne.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=332 Le musée de Cerdagne, aussi appelé Cal Mateu , est en fait une grosse ferme du XVIIe siècle ayant réellement servi jusqu’à la fin du XXe siècle. Son état de conservation et les différents aménagements qui y ont été fait durant les décennies en ont fait l’archétype de la ferme cerdane, c’est donc tout naturellement que la ville de Ste Léocadie l’a transformé en musée. Le corps de ferme est inscrit aux Monuments Historiques, il fut construit par les viguiers (représentant du roi) de Cerdagne.



Cal Mateu ?



En catalan, cela signifie Chez Mathieu , prénom du second grand propriétaire des lieux, Mathieu Riu, Mateu Riu en catalan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

