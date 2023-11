Balade sonore percussive avec Julian Sartorius, batteur, percussionniste et artiste Musée de Carouge Carouge GE Catégorie d’Évènement: Carouge GE Balade sonore percussive avec Julian Sartorius, batteur, percussionniste et artiste Musée de Carouge Carouge GE, 17 décembre 2023, Carouge GE. Balade sonore percussive avec Julian Sartorius, batteur, percussionniste et artiste Dimanche 17 décembre, 16h00 Musée de Carouge CHF 0.- Julian Sartorius donne aux sons des formes inédites. Il propose spécialement pour l’occasion une véritable excursion sonore dans l’exposition, guidant le public de salle en salle grâce à des arrangements rythmiques improvisés, précis et multicouches provenant d’objets trouvés et d’instruments préparés. Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee [{« type »: « email », « value »: « musee@carouge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223079380 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:45:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:45:00+01:00 ©Tabea Reusser Détails Catégorie d’Évènement: Carouge GE Autres Lieu Musée de Carouge Adresse Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Ville Carouge GE Lieu Ville Musée de Carouge Carouge GE latitude longitude 46.184258;6.139027

