Atelier mouvement et performance avec l'artiste Cerise Rossier

Musée de Carouge
Carouge GE

Samedi 9 décembre, 14h00

CHF 0.- Pour adolescents (dès 13 ans) et adultes. Entrée libre, places limitées. Inscription obligatoire pour cet évènement par téléphone au 022 307 93 80 ou par mail à l'adresse: musee@carouge.ch

Initiation au langage dansé DURCH, qui veut dire « à travers » en allemand. Dans cet alphabet créé par Cerise Rossier, chaque lettre est une position du corps. C'est une manière de faire passer un message de manière grandiloquente et muette. Durant cet atelier, les participant-e-s sont invité-e-s à réfléchir à un mot qui résonne avec l'exposition et l'actualité. Il sera ensuite chorégraphié ensemble avec l'alphabet, pour le scander tel une banderole humaine et composer une image s'apparentant à un graffiti éphémère.

Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00

