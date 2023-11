Visite guidée de l’exposition de Zilla Leutenegger, Karim Noureldin, Shirana Shahbazi et Beat Streuli Musée de Carouge Carouge GE Catégorie d’Évènement: Carouge GE Visite guidée de l’exposition de Zilla Leutenegger, Karim Noureldin, Shirana Shahbazi et Beat Streuli Musée de Carouge Carouge GE, 16 novembre 2023, Carouge GE. Visite guidée de l’exposition de Zilla Leutenegger, Karim Noureldin, Shirana Shahbazi et Beat Streuli Jeudi 16 novembre, 18h00 Musée de Carouge CHF 0.- Entrée libre, places limitées. Inscription obligatoire pour cet évènement par téléphone au 022 307 93 80 ou par mail à l’adresse: musee@carouge.ch Le Musée de Carouge expose le travail de 4 artistes contemporain-e-s présent-e-s dans la Collection Pictet. Zilla Leutenegger, Karim Noureldin, Shirana Shahbazi et Beat Streuli sont invité-e-s à investir chacun-e une salle du musée avec des installations sur mesure. La création de cette exposition d’art contemporain est confiée à Loa Haagen Pictet, conservatrice en cheffe de la Collection Pictet, et à Albane Thorel, conservatrice adjointe. Fondée en 2004, la Collection Pictet regroupe plus de 1000 œuvres d’artistes qui partagent un lien culturel fort avec la Suisse. Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee [{« type »: « email », « value »: « musee@carouge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223079380 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Graphisme Pascal Bolle ©Musée-de-Carouge

