Visites guidées Musée de Bretagne, 7 mars 2023, Roazhon. Visites guidées 7 et 28 mars Musée de Bretagne Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles. De la Préhistoire à nos jours, quelles sont les traces que l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce territoire et ses habitants ont-ils évolué au gré des époques ? Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des Bretons ?

Org. : Musée de Bretagne
10 cours des alliés
Roazhon

2023-03-07T16:30:00+00:00 – 2023-03-28T17:00:00+00:00

