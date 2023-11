Hervé Le Gall, entre breton et gallo Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Hervé Le Gall, entre breton et gallo Musée de Bretagne Rennes, 16 décembre 2023, Rennes. Hervé Le Gall, entre breton et gallo Samedi 16 décembre, 16h00 Musée de Bretagne Ancien instituteur Diwan et militant UDB, Hervé Le Gall est également auteur de plusieurs livres en breton dont certains sont traduits en gallo. Une visite dans les collections en breton, en gallo et en français. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

