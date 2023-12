Atelier « Quand Agathe Koudre tire le fil des collections » Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Atelier « Quand Agathe Koudre tire le fil des collections » Musée de Bretagne Rennes, 16 décembre 2023 13:30, Rennes. Atelier « Quand Agathe Koudre tire le fil des collections » 16 et 17 décembre Musée de Bretagne L’artiste & couturière, Agathe Koudre prend ses quartiers au musée de Bretagne le temps d’un week-end. Elle nous invite à tisser ensemble, au propre comme au figuré, les liens qui nous lient aux autres, aux collections, à la Bretagne pour véritablement « koudre comme on parle » Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00 DR Agathe Koodre Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Musée de Bretagne Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Musée de Bretagne Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Musée de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/