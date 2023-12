Toucher l’histoire : préhistoire Musée de Bretagne Rennes, 2 décembre 2023, Rennes.

De l’âge de pierre à l’âge du fer, découvrez du bout des doigts l’évolution des outils et des productions préhistoriques : bifaces, poteries, pierres polies, haches en bronze… et surtout nos deux statuettes gauloises emblématiques : le barde de Paule et le barbu de Trémuson.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

