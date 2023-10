Ma thèse en 15 minutes Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ma thèse en 15 minutes Vendredi 24 novembre, 17h00 Musée de Bretagne De l'approvisionnement de la Bretagne au 18è siècle à la question de l'accès à l'alimentation comme droit fondamental, en passant par la vie d'un restaurant au 19e siècle et la tradition de la découpe bouchère à la française, quatre doctorants et docteurs présentent l'état de leurs recherches en 15 minutes chrono. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

