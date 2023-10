Vous n’irez plus danser Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Vous n’irez plus danser Musée de Bretagne Rennes, 17 novembre 2023, Rennes. Vous n’irez plus danser Vendredi 17 novembre, 17h00, 17h00 Musée de Bretagne En France, durant la Seconde Guerre mondiale, de mai 1940 à avril 1945, les bals publics sont interdits, en zone occupée comme en zone libre. Cette interdiction entraîne la multiplication des bals clandestins sur tout le territoire mais aussi leur répression. Une conférence musicale menée par Alain Quillévéré, historien et Raphaël Chotard, musicien. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

