Étrangement Breizh Musée de Bretagne Rennes, 23 septembre 2023, Rennes.

Étrangement Breizh 23 et 24 septembre Musée de Bretagne

Découvrez les objets du musée les plus insolites, les plus curieux voire les plus étranges et accompagnez l’Ankou par-delà les sites funéraires, légendes et objets rituels qui peuplent la Bretagne depuis le néolithique.Un court métrage fantastique conclut cette visite insolite.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:30:00+02:00 – 2023-09-23T15:30:00+02:00

2023-09-24T16:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00