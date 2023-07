Le « voyage fantastique » de Yann Peucat Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le « voyage fantastique » de Yann Peucat Musée de Bretagne Rennes, 16 septembre 2023, Rennes. Le « voyage fantastique » de Yann Peucat 16 et 17 septembre Musée de Bretagne Découverte de l’exposition » Voyage fantastique » en présence du photographe rennais Yann Peucat. L’occasion d’évoquer sa résidence de création depuis 2022 : Un regard poétique et espiègle sur les milliers d’images de la Bretagne conservées au musée.Visite commentée à 15h30 Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 jemp CCBYSA Yann Peucat Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Musée de Bretagne Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Musée de Bretagne Rennes

Musée de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/