La valise photographique Musée de Bretagne Rennes

La valise photographique Jeudi 3 août, 14h00 Musée de Bretagne Une valise mystérieuse remplie de photographie a été trouvée dans un grenier. Que peut-elle bien contenir ? Guidés par Gwenola Furic, spécialiste de la conservation du patrimoine photographique, vous allez définir les choix à faire pour sauvegarder au mieux ces témoins de notre passé. Nombre de place limité. Inscription conseillée en amont : contact@leschampslibres.fr. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000

2023-08-03T14:00:00+02:00 – 2023-08-03T16:30:00+02:00

