Démonstrations d’impression à la planche et de peint main Samedi 16 septembre, 14h30 Musée de Bourgoin-Jallieu Entrée libre

Impression à la planche et techniques du peint main

Découvrez les savoir-faire qui ont marqué l’histoire industrielle de Bourgoin-Jallieu et du Nord Isère depuis la fin du XVIIIe siècle, de l’indiennage au peint peint à main levée !

Musée de Bourgoin-Jallieu 17, rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 28 19 74 http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm Aménagé dans un haut lieu historique (ancienne chapelle des Antonins construite en 1503 et l’Hôtel-Dieu édifié au XVIIIe siècle) ; le parcours muséographique s’organise autour de deux grands thèmes : le textile et l’ennoblissement, qui a forgé l’identité industrielle de la région et les beaux-arts autour des peintres Alfred Bellet du Poisat contemporain des impressionnistes et Victor Charreton, paysagiste post-impressionniste et fondateur du musée. Musée de société, le Musée de Bourgoin-Jallieu est un pôle de ressources pour les acteurs du patrimoine du Nord-Isère par ses expositions temporaires, les actions culturelles qu’il mène sur le territoire, son centre de documentation et une bibliothèque d’histoire locale. stationnement payant à proximité du musée, gratuit le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

