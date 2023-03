Dino longue conservation ! Musée de Bourgoin-Jallieu, 13 mai 2023, Bourgoin-Jallieu.

Dino longue conservation ! Samedi 13 mai, 20h15 Musée de Bourgoin-Jallieu Inscription obligatoire auprès de l’accueil du musée

Pour cette soirée exceptionnelle, le Musée de Bourgoin-Jallieu vous propose de partir à la découverte des coulisses du musée…

Conférence muséo-ludique, visite des réserves, ateliers, rencontre avec des professionnels… Vous saurez tout du travail de conservation et de restauration mené dans l’ombre par l’équipe du musée !

Conférence muséo-ludique, par la Cie de l’Antisèche, mise en scène par B. Miara

Une caisse contenant les vestiges d’un bébé dinosaure vient d’arriver au musée ! Avec légèreté, humour et un brin de participation du public, cette acquisition exceptionnelle sera l’occasion d’évoquer les coulisses du musée, mais aussi la fragilité de nos collections…

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

©Cie Antisèche