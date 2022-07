Ma petite boîte en wax ! Musée de Bourgoin-Jallieu, 18 septembre 2022, Bourgoin-Jallieu.

Ma petite boîte en wax ! Dimanche 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Musée de Bourgoin-Jallieu

10 places par créneau. Inscriptions obligatoires auprès de l’accueil du musée.

Customisez votre petite boîte aux couleurs du wax ! handicap moteur mi

Musée de Bourgoin-Jallieu 17, rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes stationnement payant à proximité du musée, gratuit le dimanche.

04 74 28 19 74 http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm Aménagé dans un haut lieu historique (ancienne chapelle des Antonins construite en 1503 et l’Hôtel-Dieu édifié au XVIIIe siècle) ; le parcours muséographique s’organise autour de deux grands thèmes : le textile et l’ennoblissement, qui a forgé l’identité industrielle de la région et les beaux-arts autour des peintres Alfred Bellet du Poisat contemporain des impressionnistes et Victor Charreton, paysagiste post-impressionniste et fondateur du musée. Musée de société, le Musée de Bourgoin-Jallieu est un pôle de ressources pour les acteurs du patrimoine du Nord-Isère par ses expositions temporaires, les actions culturelles qu’il mène sur le territoire, son centre de documentation et une bibliothèque d’histoire locale.

Mina Dadzie, créatrice de mode lyonnaise, vous accueille tout l’après-midi dans l’atelier du musée. Elle proposera à tous, petits et grands, de customiser des boîtes aux couleurs du wax !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00

Anne Grosfilley