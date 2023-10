Visite des collections à la « bougie » Musée de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains, 13 mai 2023, Bourbonne-les-Bains.

Visite des collections à la « bougie » Samedi 13 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Musée de Bourbonne-les-Bains Entrées gratuites, 15 places maximum sur les horaires de visite et entrée libre (avec éclairage habituel) pour le reste de la soirée (de 22h à 23h).

Le responsable du musée vous propose de découvrir une partie des collections à la lueur d’une « bougie ». La lumière oscillante de la « bougie » offrira un autre regard sur les tableaux et objets vous permettant de les apprécier autrement !

Musée de Bourbonne-les-Bains Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 69 47 Créé dès 1874, le musée municipal de Bourbonne-les-Bains est transféré en 1910 dans les dépendances de l'ancien château médiéval. A l'origine composée des découvertes faites pendant les fouilles archéologiques dans la ville, la collection est complétée par des dons de particuliers et des achats. L'histoire de la ville est contée au travers des objets et oeuvres conservés. Une salle présente les vestiges archéologiques, notamment ceux de la cité thermale antique. La salle des beaux-arts introduit l'histoire artistique de Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d'intérêt national apparaissent ; des « curiosités » ethnographiques et naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière salle est dévolue aux expositions temporaires. Vous pourrez vous garer au Parc du Château ou sur la place du marché qui se trouve à une centaine de mètres du Pôle culturel dans lequel le musée est intégré. Le lieu est accessible aux handicapés moteur.

